Число временных запретов на выезд за рубеж для должников достигло 6,5 млн. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на статистику Федеральной службы судебных приставов.

Уточняется, что за январь — декабрь 2023 года число таких решений увеличилось на 41,3%. Это максимальный прирост за три года.

В материале говорится, что по закону на одного гражданина могут открыть несколько исполнительных производств.

Представитель ФССП рассказал, что ограничение на выезд может быть введено в рамках каждого исполнительного производства.

«Учет должников не ведется, учет осуществляется по количеству исполнительных производств», — пояснил он.

До этого директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов заявлял, что долги уехавших из страны россиян будут взыскиваться вне зависимости от их физического местонахождения. По его словам, для судебных приставов не имеет никакого значения, где в данный момент находится должник.

Ранее судебные приставы обнародовали количество должников по ЖКХ в России.