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В Ленобласти рабочего завалило землей, когда он копал траншею

«78.ru»: в Ленобласти рабочий получил тяжелые травмы, когда копал траншею

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FotograFFF/Shutterstock

В Кингисеппском районе Ленобласти рабочий получил тяжелые травмы во время земляных работ, мужчину завалило грунтом. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел возле деревни Вистино, 35-летнего рабочего завалило землей. Мужчину достали из-под завалов коллеги, с переломом костей таза он был госпитализирован в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

Пострадавший находится в отделении реанимации, врачи борются за его жизнь. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее электрика раздавило кабиной лифта в петербургском отеле.

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