Нутрициолог объяснила, как поддерживать здоровый вес

Для поддержания здорового веса важно придерживаться правильного питания и включать в свой рацион животные и растительные белки, жиры и сложные углеводы. Об этом Pravda.Ru рассказала нутрициолог, специалист по немедикаментозному лечению и аюрведе Жанна Тиханычева.

«Количество потребляемых калорий не должно превышать их расход, если снижаете вес. Обратите внимание не столько на количество пищи, сколько на ее качество, разнообразие и нутритивную плотность (концентрацию необходимых организму микронутриентов на 1 ккал). Уберите из своего рациона фастфуд, полуфабрикаты, десерты и мучное, сладкие газированные напитки, алкоголь», — посоветовала эксперт.

Она также рекомендует добавлять в еду специи, которые помогут улучшить пищеварение и снизить уровень воспаления в организме. На завтрак и обед, по ее словам, должно приходиться 80% от дневного рациона, остальные 20% — на ужин. Ужинать лучше за два-три часа до сна. Чтобы поддерживать оптимальный вес, важно также наладить сон, следить за уровнем стресса и заниматься физической активностью, заключила Тиханычева.

Специалист в области здорового питания Ник Фуллер из университета Сиднея в Австралии до этого рассказал, что при выявлении показателя здорового веса не нужно ориентироваться на весы. Фуллер объяснил, что при оценке массы тела таким способом невозможно понять, какой процент общего веса приходится на жир и мышцы.

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