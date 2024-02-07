Голый пассажир напал на полицейского в аэропорту

Во аэропорту Флориды задержали американца, который бегал по терминалу голым. Об этом сообщает Daily Mail.

36-летний американец Мартин Евтимов устроил дебош в аэропорту Флориды, мужчина приехал в порт на своем авто, разделся и проник в здание.

Обнаженный дебошир напугал пассажиров, которые ждали посадки в зале ожидания, и попытался открыть дверь служебного помещения, но был замечен охранником. Во время ареста он пытался оказать сопротивление и напал на полицейского.

Дебошира скрутили и доставили в участок, власти готовятся предъявить ему обвинение.

Ранее трое россиян устроили дебош на борту самолета, летевшего в Екатеринбург.