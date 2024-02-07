Онколог оценил вред от вейпов и айкосов

Курение вейпов может привести к онкологическим и неонкологическим, но «потенциально фатальным» заболеваниям легких. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал кандидат медицинских наук Андрей Пылев.

По его словам, вред от вейпов сопоставим с последствиями от обычных сигарет. При этом курение систем нагревания табака и айкоса менее вредно, чем традиционное, добавил он. Однако онколог отметил, что они пока недостаточно изучены.

«К сожалению, у нас нет еще какого-то большого количества исследования, большого периода наблюдений, чтобы сказать: да, есть прямая связь между курением с помощью нагревания табака и возникновением именно рака. Но, опять же, понимая вообще биологию развития опухоли, выбирая между курить сигарету и курить эти вещи, то это более безопасно. Но лучше вообще не курить», — заключил Пылев.

Главный врач Московского областного Центра крови Мария Аппалуп до этого говорила, что, согласно лабораторным исследованиям, курение вейпа негативно влияет на свертываемость крови.

Ранее сообщалось, что новосибирские подростки подрались из-за вейпа в школьном туалете.