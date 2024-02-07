В Петербурге мужчина три месяца развращал мальчика

В Петербурге мать 12-летнего подростка обвинила 26-летнего мужчину в совращении сына. Об этом сообщает РЕН ТВ.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась жительница Петербурга, она сообщила, что в течение трех месяцев ее 12-летнего сына-школьника развращал 26-летний мужчина.

«С начала октября и по конец декабря 2023 года мужчина совершал развратные действия в отношении несовершеннолетнего мальчика», — сообщает РЕН ТВ.

Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мать двоих детей обвинили в совращении двух подростков в номере отеля.