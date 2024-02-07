Мужчина изнасиловал четырехлетнюю девочку в туалете детского сада

В индийском Мумбаи сотрудник детского сада завел четырехлетнюю девочку в туалет и изнасиловал. Об этом сообщает портал Mid Day.

40-летний мужчина работал в детском саду в Мумбаи, в один из дней он заманил в туалет четырехлетнюю девочку и надругался над ней. Ребенок пытался кричать и звать на помощь, но насильник зажал ей рот и угрожал расправой.

Злоумышленника остановила воспитатель, которая случайно зашла в туалет, женщина умыла ребенка и отправила домой, педагог не стала сообщать о произошедшем в полицию.

Дома девочка стала жаловаться матери на боль в интимных местах, семья обратилась за медицинской помощью, врачи сообщили об изнасиловании в правоохранительные органы. Работник детсада был арестован, ему предъявлено обвинение в сексуальном насилии над малолетней.

Ранее свердловского восьмиклассника задержали по подозрению в изнасиловании ребенка.