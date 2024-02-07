Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Мужчина изнасиловал четырехлетнюю девочку в туалете детского сада

Mid Day: в Индии сотрудник детского сада изнасиловал ребенка в туалете

close
100%
Depositphotos

В индийском Мумбаи сотрудник детского сада завел четырехлетнюю девочку в туалет и изнасиловал. Об этом сообщает портал Mid Day.

40-летний мужчина работал в детском саду в Мумбаи, в один из дней он заманил в туалет четырехлетнюю девочку и надругался над ней. Ребенок пытался кричать и звать на помощь, но насильник зажал ей рот и угрожал расправой.

Злоумышленника остановила воспитатель, которая случайно зашла в туалет, женщина умыла ребенка и отправила домой, педагог не стала сообщать о произошедшем в полицию.

Дома девочка стала жаловаться матери на боль в интимных местах, семья обратилась за медицинской помощью, врачи сообщили об изнасиловании в правоохранительные органы. Работник детсада был арестован, ему предъявлено обвинение в сексуальном насилии над малолетней.

Ранее свердловского восьмиклассника задержали по подозрению в изнасиловании ребенка.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами