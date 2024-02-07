В Яндекс Плюсе объяснили популярность сервиса у подписчиков

Подписчиками Яндекс Плюс уже стали 30 млн человек, сообщает пресс-служба сервиса. Не так давно исследовательская компания GfK назвала Яндекс Плюс самой популярной комбинированной подпиской на российском рынке.

По словам руководителя Яндекс Плюс Андрея Гевака, подписчики ценят Плюс за доступность и оригинальный контент.

«30 млн подписчиков — это фактически каждое второе домохозяйство в России, а подпиской часто пользуются всей семьей. Уже сейчас каждый может найти в Плюсе то, что нужно именно ему — кино, музыку, книги, спортивные трансляции и многое другое. И чем больше подписчиков в Плюсе, тем больше у нас возможностей развивать экосистему», — рассказал он.

Как уточнили в компании, подписчиков привлекает то, что Плюс объединяет в себе крупнейшие контентные сервисы в своих сегментах, такие как Кинопоиск и Яндекс Музыка. Также к главным факторам привлечения новых подписчиков отнесли оригинальный контент Плюс Студии и событийные премьеры в других сервисах экосистемы, например, Яндекс Афиши.

Отмечается, что Кинопоиск лидирует по абсолютному количеству пользователей, имеющих как платную, так и бесплатную подписку. В свою очередь, Яндекс Музыка остается лидером в рекомендациях и самым популярным в России музыкальным стримингом. Так, по данным исследования «Ромир», для 87% опрошенных при выборе сервиса важна точность персональных рекомендаций. При этом почти каждый второй называет наиболее точной систему персональных рекомендаций Яндекс Музыки — Мою волну.

Кроме того, в прошлом году подписчики суммарно потратили 100 млн часов на чтение и прослушивание аудиокниг в Букмейте.

Больше половины подписчиков подключили хотя бы одну дополнительную опцию, например, более 1 млн из них воспользовались опцией Плюс Детям.

В свою очередь, одним из стратегических фокусов стали истории и герои, вокруг которых Плюс Студия строит массовые франшизы. Главным примером появления развлекательной вселенной вокруг одного проекта стал сериал «Король и Шут».

В компании подчеркнули, что на Кинопоиск популярны не только оригинальные проекты Плюс Студии, но и другие фильмы и сериалы.