В Госдуме призвали бороться с доносительством в России

Депутат Государственной думы, бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева призвала бороться с «вирусом доносительства» в России. Соответствующий пост опубликован в ее Telegram-канале.

По ее словам, в настоящее время доносительство в России вышло за пределы сферы культуры и может «перейти в пандемию», а все разумные люди должны противостоять этому «вирусу».

Чиновник рассказала, как на днях двое известных деятелей культуры во время разговора возмущались «лавиной доносов на содержание произведений искусства, тем, что доносчикам везде видится пропаганда и провокация».

Авксентьева напомнила, что были такие случаи, когда доносчики жаловались на желто-синие лавочки в парках или на детские сады и футбольные команды, у которых в названии или символике есть радуга.

На этой неделе стало известно, что члены Госдумы от фракции «Новые люди» направили на отзыв в российское правительство законопроект, который позволяет наказывать россиян, пишущих ради пиара серийные доносы в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что из московской библиотеки №248-1 «уволили» кота Маркиза из-за доноса пенсионера, которому сотрудники запретили выпивать в зале.