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Россиянин, присвоивший мясо замерзшей косули, заплатит большой штраф

В Приморье мужчину оштрафовали на 120 тысяч рублей из-за мяса замерзшей косули

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Depositphotos

Житель Приморского края, нашедший в лесу замерзшую косулю, заплатит крупный штраф. Об этом сообщает mk.ru, ссылаясь на решение суда.

В январе прошлого года егеря нашли в рюкзаке мужчины мясо косули. Тот заявил, что ходил в лес на заготовку дров, нашел тушу замерзшего животного и решил разделать найденное мясо, чтобы оно не пропало. Тем не менее в отношении мужчины сначала составили протокол об административном правонарушении. По мнению егерей, он пренебрег правилами охоты. Обвиняемому назначили штраф в размере 4 тыс. рублей, и он немедленно его оплатил.

Затем обвинители признали действия мужчины принесшими ущерб окружающей среде региона. Суд обязал его выплатить компенсацию в размере 120 тыс. рублей, а также покрыть судебные издержки в размере 3,5 тыс. рублей.

Ранее охотники спасли обессиленную косулю в Ульяновской области.

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