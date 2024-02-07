Россиянин, присвоивший мясо замерзшей косули, заплатит большой штраф

Житель Приморского края, нашедший в лесу замерзшую косулю, заплатит крупный штраф. Об этом сообщает mk.ru, ссылаясь на решение суда.

В январе прошлого года егеря нашли в рюкзаке мужчины мясо косули. Тот заявил, что ходил в лес на заготовку дров, нашел тушу замерзшего животного и решил разделать найденное мясо, чтобы оно не пропало. Тем не менее в отношении мужчины сначала составили протокол об административном правонарушении. По мнению егерей, он пренебрег правилами охоты. Обвиняемому назначили штраф в размере 4 тыс. рублей, и он немедленно его оплатил.

Затем обвинители признали действия мужчины принесшими ущерб окружающей среде региона. Суд обязал его выплатить компенсацию в размере 120 тыс. рублей, а также покрыть судебные издержки в размере 3,5 тыс. рублей.

Ранее охотники спасли обессиленную косулю в Ульяновской области.