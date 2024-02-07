Взрослая дочь избила пьющую мать во время очередного запоя

В Мурино пьющая пожилая женщина была избита собственной дочерью. Об этом 7 февраля сообщает 78.ru.

По данным телеканала, накануне 61-летняя женщина была госпитализирована с тупой травмой живота и острым панкреатитом. Пострадавшая объяснила медикам, что пострадала от рук своей взрослой дочери, а перед этим в течение пяти дней употребляла алкоголь. Реаниматологи пытались помочь пациентке, но спасти ее не смогли.

В квартиру одного из домов на Шоссе в Лаврики пришли полицейские и задержали 31-летнюю подозреваемую. Правоохранители узнали, что задержанная проживала вместе с матерью. Женщины часто скандалили и дрались, а также систематически распивали алкогольные напитки. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, петербурженка находится в изоляторе временного содержания.

До этого в реанимации после конфликта со своей дочерью оказалась 73-летняя петербурженка.

Ранее в Ростовской области мужчина попросил суд простить жену, ударившую его ножом в грудь.