Отец российского подростка набросился на соперника сына на секции кикбоксинга

Житель Кемерова пожаловался на нападение на подростка на секции по кикбоксингу отцом одного из юных спортсменов. Об этом сообщает паблик «Инцидент Кемерово | ДТП | ЧП | Происшествия» во «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах видно, как отец одного из подростков выбегает на площадку, где его сын борется с другим юношей, пытается ударить его.

«Ему не понравилось, как происходит спарринг, и он решил наказать соперника своего сына. Все это сопровождалось оскорблениями и унизительными жаргонными прозвищами», — рассказал подписчик сообщества.

Также, по его словам, отец подростка требовал соперника сына просить прощения на коленях. Подписчик отметил «неподобающее поведение тренера» в ситуации: он якобы свалил вину на пострадавшего юношу и не поставил в известность о случившемся его родителей.

Житель Кемерова утверждает, что в полиции отказали в возбуждении уголовного дела, так как никто не причинил здоровью несовершеннолетнего вреда.

Ранее женщина атаковала стулом главу села в Красноярском крае из-за конфликта их детей.