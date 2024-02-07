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Отец российского подростка набросился на соперника сына на секции кикбоксинга

В Кемерово отец подростка напал на соперника сына на секции кикбоксинга

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Телеграм-канал «Инцидент Кемерово»

Житель Кемерова пожаловался на нападение на подростка на секции по кикбоксингу отцом одного из юных спортсменов. Об этом сообщает паблик «Инцидент Кемерово | ДТП | ЧП | Происшествия» во «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах видно, как отец одного из подростков выбегает на площадку, где его сын борется с другим юношей, пытается ударить его.

«Ему не понравилось, как происходит спарринг, и он решил наказать соперника своего сына. Все это сопровождалось оскорблениями и унизительными жаргонными прозвищами», — рассказал подписчик сообщества.

Также, по его словам, отец подростка требовал соперника сына просить прощения на коленях. Подписчик отметил «неподобающее поведение тренера» в ситуации: он якобы свалил вину на пострадавшего юношу и не поставил в известность о случившемся его родителей.

Житель Кемерова утверждает, что в полиции отказали в возбуждении уголовного дела, так как никто не причинил здоровью несовершеннолетнего вреда.

Ранее женщина атаковала стулом главу села в Красноярском крае из-за конфликта их детей.

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