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Посол РФ назвал причину роспуска «смоленской комиссии» в Польше

Посол РФ: кабмин Польши снял с себя обвинения, распустив «смоленскую комиссию»

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Олег Минеев/РИА «Новости»

Новое руководство Польши распустило подкомиссию по повторному расследованию крушения самолета Ту-154 при заходе на посадку в российском аэропорту Смоленск-Северный, которое произошло 10 апреля 2010 года. Таким образом власти страны предотвратили дальнейшие обвинения в свой адрес, передает РИА Новости со ссылкой на заявление российского посла в Варшаве Сергея Андреева.

Всего в авиакатастрофе разбились 96 человек, включая действовавшего на тот момент главу государства Леха Качиньского и его супругу. Позже польская правительственная комиссия и Международный авиационный комитет (МАК) обвинили в произошедшем экипаж воздушного судна, однако в 2015 году правительство республики решило создать новую комиссию для повторного расследования.

Тем не менее в декабре 2023 года структура была ликвидирована. Это произошло после того, как в Польше сменился кабинет министров и его председатель. Сейчас этот пост вновь занимает Дональд Туск, который возглавлял правительство в 2007–2014 годах.

На этом фоне Андреев обратил внимание, что задачей «смоленской комиссии» с самого начала был поиск доказательств о вине тогдашнего кабинета министров во главе с Туском в крушении «борта номер один». Кроме того, специалисты должны были предъявить аналогичные обвинения Москве.

«Понятно, что новые польские власти в данном случае прежде всего отбивали обвинения в собственный адрес, а уже заодно, по умолчанию, дезавуировали и бредовые инсинуации на наш счет», — добавил дипломат.

МАК обнародовал заключение по авиакатастрофе в аэропорту Смоленск-Северный через год после трагедии. В документе отмечалось, что крушение Ту-154 произошло из-за решения экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана.

Ранее посол РФ рассказал о попытках польских спецслужб завербовать сотрудников российских дипломатических представительств.

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