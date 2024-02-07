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Сокамерницами Блиновской стали кандидат и доктор наук

В московском СИЗО-6 сокамерницами Блиновской стали кандидат и доктор наук

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Сокамерницами блогера и «Королевы марафонов» Елены Блиновской в московском СИЗО-6 являются ученые. Об этом написало РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

«Елена Блиновская содержится в обычной четырехместной камере, у нее две соседки — доктор наук и кандидат наук», — уточнил собеседник в разговоре с прессой.

Известно, что сокамерницы Блиновской находятся в СИЗО дольше нее. Источник рассказал, что зачастую соседей подбирают так, чтобы у сокамерников не возникало конфликтов.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Прокуратура ей вменила неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств. Решением суда она была отправлена под домашний арест. Затем следствие предъявило организатору марафонов обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. Блиновскую отправили в СИЗО до 26 апреля.

6 февраля сообщалось, что арбитражный суд начал рассматривать иск Блиновской. Она в своем иске оспорила привлечение ее к ответственности за налоговое нарушение.

Всего налоговая инспекция на заседании предоставила 28 томов возражений на иск Блиновской.

Представитель блогерши не согласился с выводами налоговой и пообещал подготовить доводы к следующему заседанию.

Ранее Павел Воля рассказал о неудачном участии мужа Лерчек в шоу о выживании.

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