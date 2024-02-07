Зубной протез, принадлежавший Уинстону Черчиллю, был продан на аукционе за $22,7 тыс.

Зубной протез, принадлежавший британскому премьер-министру Уинстону Черчиллю (1874-1965), был продан на аукционе в графстве Глостершир на западе Англии за £18 тыс. ($22,7 тыс.). Об этом, ссылаясь на аукционный дом Cotswold Auction Company, сообщает телеканал Sky News.

На торгах продали вставная челюсть, которую Черчилль использовал при произнесении 4 июня 1940 года своей знаменитой речи о готовности сражаться с нацистской Германией.

По информации, предоставленной телеканалом, политик всю жизнь испытывал серьезные проблемы с зубами, части которых он лишился в очень молодом возрасте, когда ему было от 20 до 30 лет. Поэтому Черчилль использовал, в общей сложности, четыре вставные челюсти. Они помогали ему в том числе справляться с шепелявостью, которой он страдал с детских лет.

За время аукционных торгов окончательная цена за лот увеличилась более чем вдвое по сравнению с первоначальной.

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