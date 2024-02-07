Юрист объяснил, как остановить звонки коллекторов знакомым должника

При подписании кредитного договора человек оставляет контакты своих знакомых, поэтому организация может взаимодействовать с этими людьми. На практике, если впоследствии у заемщика возникают просрочки по выплате задолженности, то коллекторы часто начинают взаимодействовать со всеми его знакомыми, чьи контакты смогут найти. Об этом «Газете.Ru» рассказал Арсений Поярков, арбитражный управляющий, президент аналитического центра «БизнесДром».

«Они ищут дополнительную информацию о знакомых должника из открытых источников, например, смотрят его социальные сети, изучают место работы и звонят знакомым, которых смогут найти», — объяснил специалист.

По словам Пояркова, если коллекторы звонят тем, кто не был указан в кредитном договоре, то фактически это является хулиганскими действиями, на которые можно отвечать в рамках правового поля — написать заявление в полицию или ФССП, осуществляющую надзор над коллекторами.

«Однако важно понимать, что коллекторы часто действуют завуалированно и не оставляют напрямую контакты организации, которую представляют, поэтому идентифицировать их не так просто. Остановить подобные действия можно фактически только через заявление в указанные организации, но из-за разных номеров писать заявления придется много и часто, а любые поступающие звонки от коллекторов — сбрасывать. Родственники и знакомые не обязаны общаться по телефону с этими людьми. Они будут звонить до тех пор, пока существует сама возможность это делать. Если технические возможности телефона позволяют, то можно поставить ограничения или блокировку на входящие звонки с незнакомых номеров», — рассказал юрист.

Но если хочется фундаментально разобраться с этой проблемой, то есть два ключевых способа: выплатить долг или списать его через процедуру банкротства при невозможности его выплатить.

«В этом случае должник обязан подать на личное банкротство, в результате которого все долги будут списаны. Как только появляется номер дела в суде — количество звонков резко сокращается. Оба варианта приведут к тому, что коллекторы перестанут звонить и самому должнику, и его знакомым, поскольку сам интерес звонить пропадает: каждый звонок от коллекторов — это потраченные деньги, а должник, дошедший до процедуры банкротства, для кредитной организации становится человеком, который вряд ли что-либо будет выплачивать», — резюмировал он.

Ранее в России впервые завели дело за нарушения при возврате долга коллекторами.