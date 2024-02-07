Россияне рассказали, какие профессии считают самыми переоцененными

Почти треть россиян (31%) считают переоцененными профессии артиста и музыканта. Это показало исследование сервиса «Работа.ру», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

По 29% опрошенных отнесли к таким специальностям менеджера по продажам и профессионального спортсмена, а чуть меньше (28%) — риелтора. Каждый четвертый участник опроса (25%) отметил IT-специалиста, каждый пятый (21%) — маркетолога, столько же (21%) — PR-специалиста.

19% респондентов считают, что на рынке труда переоценена профессия HR-менеджера, 17% — визажиста, 13% — юриста. По 10% россиян отметили дизайнера, художника, журналиста и адвоката среди переоцененных специалистов. Бухгалтера отнесли к таким профессиям 6% опрошенных, а бортпроводника — 3%. В варианте «Другое» участники опроса также указывали экономистов и блогеров.

Ранее большинство россиян увеличили траты на онлайн-образование детей.