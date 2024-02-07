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Стало известно, какие регионы в РФ больше всего мечтают посетить россияне

Большинство россиян мечтают посетить Камчатку и Байкал

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Александр Пирагис/РИА Новости

Наиболее популярными у россиян оказались различные природные достопримечательности среди туристических мест внутри страны. Это показало исследование OneTwoTrip, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Самой востребованной локацией оказалась Камчатка — там хотели бы побывать 29,6% опрошенных путешественников. Средняя стоимость трехзвездочного отеля на полуострове составляет 3 000 рублей в сутки.

Второе место занял Байкал (туда мечтали бы отправиться 28,7% респондентов); жилье в окрестностях популярного озера обойдется примерно в 6 000 рублей за ночь. Замыкает тройку Алтай: на живописный горный край пришлось 22,8% голосов; гостиницу в этом регионе можно забронировать за 2 500 рублей.

В топ-10 наиболее привлекательных точек на карте России вошли также Калининград (его отметили 16,2% опрошенных; отель в городе можно найти в среднем за 2 300 рублей в сутки), Владивосток (14,6%; 2 200 рублей), Мурманск (12,3%; 4 500 рублей), Сахалин (11,7%; 4 000 рублей), Карелия (11,4%; 2 200 рублей), Дагестан (8,8%; 2 300 рублей) и Казань (7,6%; 2 800 рублей).

Кроме того, некоторые называли Кавказские Минеральные Воды, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Сочи, Якутию, Нижний Новгород, Новосибирск, Чечню, Курильские острова и Волгоград.

Ранее в России оценили, чего не хватает отечественной туристической индустрии.

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