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Экс-президент Чили разбился при крушении вертолета

Biobiochile: экс-президент Чили Пиньера разбился в результате авиакатастрофы

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Thibault Camus/AP

Бывший президент Республики Чили Себастьян Пиньера разбился в результате крушения вертолета. Об этом сообщила местная радиостанция Biobiochile, сославшись на источники.

По информации журналистов, авиакатастрофа произошла 6 февраля. Воздушное судно, на борту которого находился экс-глава государства и три члена его семьи, упало в озеро Ранко в одноименной провинции.

Родственники политика смогли самостоятельно выбраться из вертолета и сейчас находятся в безопасности, однако 74-летний Пиньера остался внутри затонувшего воздушного судна. В результате спасатели обнаружили тело бывшего президента на глубине порядка 40 метров. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, уточнили журналисты.

За свою политическую карьеру Пиньера дважды становился президентом Республики Чили. В первый раз он занимал соответствующий пост в период с 2010 по 2014 годы. В 2018 году политик вновь одержал победу на выборах и оставался главой государства до 2022 года.

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