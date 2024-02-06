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В МИД РФ заявили, что у Японии есть средства для спасения косаток

Захарова: у Японии должны быть средства вызволить косаток из «ледяного плена»

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем Telegram-канале, что у Японии должны быть средства вызволить косаток из «ледяного плена».

Она ссылается на специалистов, которые уверены, что животных можно спасти.

«Для этого даже не требуется полноценных ледоколов, достаточно просто задействовать судно минимального ледового класса, который бы их прикрыл от ветра и создал полынью. А это у Японии есть. Было, по крайней мере», — написала Захарова.

Она также обратила внимание, что международные экологи «почему не бьют в набат».

До этого сообщалось, что, на севере Японии стая косаток попала в «ледяную западню» из-за дрейфующего льда.

Старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М.В Ломоносова Сергей Мухаметов заявил, что косаток на севере Японии, можно спасти при помощи судна в ближайшие часы.

Ранее в «Москвариуме» впервые родился детеныш косатки.

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