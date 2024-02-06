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Журналист Карлсон заявил, что намерен добиваться интервью с Зеленским

Журналист Карлсон заявил, что будет добиваться интервью с президентом Зеленским

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Scott Morgan/Reuters

Экс-ведущий Fox News Такер Карлсон опубликованном в соцсети X видеообращение, в котором заявил, что предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому дать ему интервью.

«Мы сами направили запрос на интервью с Зеленским. Мы надеемся, что он согласится», — сказал он.

Также он подтвердил, что все-таки встретится в Москве с президентом Владимиром Путиным и возьмет у него интервью. Американский журналист обратил внимание, что владелец соцсети X Илон Маск пообещал не блокировать интервью с российским лидером и все желающие смогут посмотреть интервью с Путиным бесплатно на его сайте в версии без монтажа.

До этого американское издание Newsweek, ссылаясь на журналиста Алексея Венедиктова (признан в РФ иностранным агентом), заявило, что Карлсон уже взял интервью у российского лидера.

До этого французский политик заявил о панике в ЕС из-за возможного интервью Путина Карлсону.

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