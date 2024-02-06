На Ямале открылся первый международный конкурс «Симфония Ямала»

В Салехарде открылся международный конкурс молодых музыкантов «Симфония Ямала». Старт мероприятию дали губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и художественный руководитель и председатель конкурса, народный артист России Денис Мацуев, сообщается на сайте правительства ЯНАО.

По словам главы региона, еще год назад создание такого конкурса на Ямале казалось мечтой, но благодаря вовлеченности Мацуева она стала реальностью.

«За последние годы культурная жизнь на Ямале очень сильно поменялась – мы часто принимаем высокие, статусные творческие коллективы. В день открытия нашего фестиваля хочу сообщить, что мы решили дать второе дыхание нашей главной сцене. С этого дня она будет называться «Ямальской филармонией». Уверен, что за этим последуют новый уровень культурной жизни, новые события», — отметил Артюхов.

Отмечается, что в Салехард приехали 15 исполнителей из России, Китая и Франции, успешно прошедших заочный отбор. Конкурсная программа продлится четыре дня. Так, 7 февраля участников ждут сольные прослушивания, а с 8 по 10 февраля – третий тур в сопровождении Московского симфонического оркестра под управлением заслуженного артиста России Юрия Ткаченко.

При этом в качестве зрителей на конкурс были приглашены 200 воспитанников ямальских ДШИ, в том числе 13 стипендиатов губернатора, а также их наставников. Каждый сможет посетить все прослушивания и финальный концерт, который состоится 11 февраля.

В состав жюри конкурса вошли выдающиеся профессора консерваторий мира, а также исполнители классической музыки из России и зарубежных стран.

«Мне приятно, что конкурс вызвал настолько большой интерес и со стороны прославленных мэтров из разных стран, которые с радостью согласились войти в состав жюри конкурса, и со стороны музыкантов-участников. Можно с полной уверенностью сказать, что новый формат конкурса востребован, а желание узнать Ямал и посетить это место силы – велико», — сказал Мацуев.

По итогам прослушиваний будут определены лауреаты конкурса по номинациям. Каждый из них получит премии в 500, 400 или 300 тысяч рублей. Кроме того, трое лауреатов в финале конкурса поборются за Гран-при, в ходе которого каждый исполнит по одному произведению в сопровождении Московского Государственного академического симфонического оркестра. Сильнейший исполнитель получит Гран-при и премию в один миллион рублей.