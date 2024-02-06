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«Наркоман, дебошир»: жительница Кузбасса — о подозреваемом в насилии над тремя дочерьми

Жительница Кузбасса назвала наркоманом отца, подозреваемого в насилии над тремя дочерьми

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Depositphotos

Отец восьмерых детей из Кемеровской области, которого подозревают в сексуальном насилии сразу над тремя дочерьми, злоупотребляет алкоголем и наркотиками. Об этом «Газете.Ru» рассказала знакомая семьи Мария (имя изменено). По ее словам, мужчина один воспитывал детей, а прошлым летом их у него отобрали.

«Сколько я его знаю, он наркоман, дебошир, пьет хорошо. Детей восемь, мы все удивлялись этой женщине, которая рожала от этого наркомана один за одним. Они все жили с отцом, мать их бросила давненько на него. Старшая постоянно с двойняшками была. Про насилие не слышала. Но я думаю, от него все что угодно можно ожидать под воздействием алкоголя и наркотиков. У нас деревня небольшая, за такое время, мне кажется, это бы вскрылось», — сказала Мария.

По словам женщины, в прошлом году у мужчины из-за его образа жизни отобрали детей, но они периодически навещали отца в поселке Северный.

«Он все деньги пропивал. Когда в очередной раз ушел бухать, вроде бы старшая дочь сама опеку вызвала, и их по лету забрали. Родственников у них нормальных вроде нет. Возможно, в детском доме находились. Потом через какое-то время я старшую дочь и его видела на остановке, он ее провожал и обнимались. Он ей говорил, чтоб звонили, приезжали, и он будет ездить к ним», — добавила Мария.

Telegram-канал Baza 6 февраля сообщил, что правоохранители подозревают жителя поселка Северный в Новокузнецком районе Кемеровской области в сексуальном насилии над тремя дочерьми. По версии правоохранителей, он насиловал своих дочерей 14, 15 и 17 лет в период с лета 2021 по октябрь 2023 года.

Известно, что с июня 2023 года неоднократно судимый отец семьи состоит на профилактическом учете в ОПДН.

Ранее в Барнауле мужчину задержали за развращение падчерицы на глазах у ее матери.

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