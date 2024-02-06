В Екатеринбурге охранник вызвал полицию из-за Мизулиной

В Екатеринбурге охранник вызвал полицию из-за действий главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной. Об этом сообщает сетевое издание «Е1.ру».

На опубликованном видео Мизулина закрашивала рекламу наркомагазина на стене. У нее возник конфликт с охранником, который посчитал нанесение краски на здание незаконным. На его замечание глава «Лиги безопасного интернета» сказала «вызывайте полицию».

Через некоторое время на место прибыли сотрудники МВД России. Один из них заявил, что в действиях Мизулиной нет нарушения закона.

Всего Мизулина вместе с общественниками закрасила более 20 надписей на зданиях.

6 февраля поспорила со студентом Уральского федерального университета (УрФУ) о судьбе блогера Дани Милохина и заставила его извиниться за слова о целесообразности срочной службы в армии. Она сказала, что студент своими словами оскорбляет срочников и посоветовала ему извиниться, чтобы его не привлекли за дискредитацию ВС РФ.

Ранее Мизулина призвала власти Екатеринбурга бороться с наркограффити.