Свердловского восьмиклассника задержали по подозрению в изнасиловании ребенка

В Свердловской области задержали восьмиклассника, которого подозревают в изнасиловании ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал »КП — Екатеринбург».

По информации издания, почти неделю назад 15-летнего свердловчанина задержали сотрудники правоохранительных органов. Его подозревают в изнасиловании ребенка.

Сообщается, что Следственный комитет возбудил уголовное дело. По решению суда несовершеннолетнего отправили в СИЗО.

До этого в Якутии мужчина изнасиловал семилетнюю внучку во время прогулки. Школьница испугалась угроз родственника и боялась рассказывать о произошедшем. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили в суд.

Ранее мать двоих детей обвинили в совращении двух подростков в номере отеля.