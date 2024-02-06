Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Свердловского восьмиклассника задержали по подозрению в изнасиловании ребенка

КП: в Свердловской области восьмиклассника заподозрили в изнасиловании ребенка

close
100%
Depositphotos

В Свердловской области задержали восьмиклассника, которого подозревают в изнасиловании ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал »КП — Екатеринбург».

По информации издания, почти неделю назад 15-летнего свердловчанина задержали сотрудники правоохранительных органов. Его подозревают в изнасиловании ребенка.

Сообщается, что Следственный комитет возбудил уголовное дело. По решению суда несовершеннолетнего отправили в СИЗО.

До этого в Якутии мужчина изнасиловал семилетнюю внучку во время прогулки. Школьница испугалась угроз родственника и боялась рассказывать о произошедшем. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили в суд.

Ранее мать двоих детей обвинили в совращении двух подростков в номере отеля.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами