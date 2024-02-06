В ЕС заявили о подготовке украинских полицейских для «наведения порядка»

ЕС ведет активную работу по подготовке украинских полицейских сил для «наведения порядка». Об этом заявил глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель, передает ТАСС.

Он уточнил, что речь идет о территориях, которые Украина намерена захватить.

Боррель пояснил, что наблюдал за учениями миссии на Украине для подготовки полиции. Он не исключил, что однажды украинские силы «возьмут контроль над оккупированными территориями, чтобы стабилизировать их». По словам главы дипломатии ЕС, европейцы уже подготовили 150 местных инструкторов, перед которыми стоит задача «тренировать тысячи полицейских».

Во вторник, 6 февраля, Боррель прибыл в Киев. Накануне глава евродипломатии, находившийся с визитом в Варшаве, заявил, что следом поедет на Украину. До этого он призвал отказаться от поставок вооружения в третьи страны ради обеспечения ВСУ.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.