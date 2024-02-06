На выставке «Россия» открылась экспозиция к 10-летию зимних Олимпийских игр в Сочи

На Международной выставке-форуме «Россия» общество «Знание» открыло экспозицию «Аллеи славы», посвященную 10-летнему юбилею зимних Олимпийских игр в Сочи, сообщается на сайте общества.

Зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко на церемонии открытия подчеркнул, что 10-летний период прошел очень плодотворно для России..

«Мы видим, как развивается инфраструктура и города Сочи, и всей страны. Создаются спортивные объекты, устанавливаются новые рекорды. Игры всегда делаются для спортсменов, чтобы они могли продемонстрировать свои выдающиеся достижения и стать ролевыми моделями для будущих чемпионов. Мы благодарим победителей и призеров за их усилия, за их веру, за их мастерство и за преданность Родине. И пусть наш гимн продолжает звучать в честь наших побед», — сказал вице-премьер.

Отмечается, что всего на выставке представлено восемь экспозиций, которые включают в себя около 90 именных стел с почти 600 подлинными золотыми медалями. Они знакомят посетителей с именитыми российскими спортсменами и их достижениями на мировой спортивной арене.

Выдающихся спортсменов нашей страны в этот день также поприветствовал Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

Генеральный директор российского общества «Знание» Максим Древаль рассказал, что восьмая часть «Аллеи славы», которая была открыта, является финальной

«В этих стелах собрано более 600 подлинных золотых медалей, завоеванных на Олимпийских играх и других международных состязаниях. Теперь, прогуливаясь по Выставке «Россия», мы можем смотреть на ваши победы и гордиться ими как своими. Благодарю вас, ваших тренеров, членов команд и ваших родных за то, что вы многократно доказали: для нас нет ничего невозможного. Когда мы едины, Россию не победить», — сказал он.

По его словам, в скором времени откроется еще одна экспозиция, посвященная юным чемпионам, победителям международных олимпиад школьников. Там будет показано более 100 медалей.

Напомним, «Аллея славы» была открыта в честь достижений российских атлетов на мировой арене. Она открылась 6 декабря 2023 года экспозицией о победах в боевых искусствах.