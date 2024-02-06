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В Петербурге пенсионерка чудом выжила после того, как на нее наехали две машины

В Пушкине вылетевшие на тротуар автомобили сбили женщину

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Жительница Петербурга попала в больницу после столкновения с двумя машинами около дороги. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в Пушкине. На кадрах с места инцидента заметно, как один из автомобилей врезается в еще одного участника движения. После этого второе транспортное средство вынесло на тротуар, где стояла 71-летняя женщина.

Пенсионерку подбросило в воздух. После произошедшего петербурженке вызвали скорую помощь. Специалисты госпитализировали женщину и пассажирку одного из автомобилей. Об их состоянии не сообщается, информация о травмах также отсутствует.

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Ранее на Урале грузовик сбил пять машин после неудачного маневра на дороге.

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