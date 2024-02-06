Под Волгоградом мужчина за один поход в магазин купил молока на 2,2 млн рублей

Житель Волгоградской области потратил более двух миллионов рублей, чтобы купить 70 тысяч литров молока. Об этом сообщает V1.

Специалисты региона проанализировали чеки местных жителей, которые они получали в 2023 году. Самым большим признали чек на 2,2 миллиона рублей. Всю эту сумму владелец потратил на молоко. Для каких целей он купил такое количество продукта за один раз, неизвестно.

На втором месте оказался житель Среднеахубинского района региона, который решил купить 144 тысячи куриных яиц. За товары он заплатил 946 тысяч рублей.

Тройку лидеров замыкает житель Быковского района. Он приобрел арбузы и отдал за них 772 тысячи рублей.

Ранее в Забайкалье мастер маникюра выиграла в лотерею почти 50 миллионов рублей.