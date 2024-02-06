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Глава ЭПЦ покинул Эстонию после отказа в продлении вида на жительство

РИА Новости: лишенный вида на жительство глава ЭПЦ покинул Таллин

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Эстонская Православная Церковь Московского Патриархата

Глава Эстонской православной церкви (ЭПЦ) митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений покинул страну после отказа в продлении вида на жительство. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в ЭПЦ.

«Из Таллина уехал. Сегодня митрополит Евгений был в Пюхтицком Успенском ставропигиальном женском монастыре в Куремяэ, там сегодня была служба в день памяти блаженной Ксении Петербургской. Это было утром», — рассказал собеседник.

В департаменте полиции и пограничной охраны Эстонии ранее уведомили митрополита Евгения, что ему отказали в продлении ВНЖ, срок которого истекает 6 февраля.

Эстонская православная церковь получила право самоуправления в 1920 году, подтвержденное томосом патриарха Московского и всея Руси Алексия II в 1993 году. Митрополит Евгений, возглавляющий церковь с 2018 года, выразил намерение продолжать руководить церковью, если вернется в Россию.

В июне 2023 года министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна наложил запрет на въезд в страну для патриарха Кирилла.

Ранее правительство Чехии ввело санкции против патриарха Кирилла.

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