Мэр Нижнего Тагила прокомментировал свое высказывание об избиении школьницы

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев опубликовал видеообращение после ситуации с избиением девочки. Мнение о ситуации он опубликовал в официальном Telegram-канале.

Глава города назвал свой ответ «слишком эмоциональным».

«Это вызвано тем, что в комментариях в социальных сетях исказили информацию о конфликте и преподнесли его, как межнациональный. Там звучали в том числе угрозы мне и моим близким», – поделился Пинаев.

По словам мэра, в конфликте принимали участие только граждане РФ. Он также заявил, что намеренно не давал оценку ситуации, так как подобные действия находятся в компетенции следователей. На данный момент дело находится на контроле у главы СК РФ Александра Бастрыкина.

Комментарий Пинаев опубликовал после того, как назвал избиение пятиклассницы рядовым событием и заявил, что историю с конфликтом раскрутили украинские спецслужбы.

Ранее на Урале подростки жестоко избили прохожего из-за портсигара.