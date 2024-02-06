Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Индонезии школьник обнаружил новый вид палочников

Mongabay: 14-летний школьник из Индонезии во время похода обнаружил новый вид палочников

close
100%
Davis Martin Damaledo

В Индонезии 14-летний школьник обнаружил новый вид палочников, пишет издание Mongabay. Это произошло во время его похода с отцом на острове Тимор.

В марте 2021 года Дэвис Мартин Дамаледо и его отец Дантье были в походе в восточной Индонезии, когда школьник наткнулся на существо, которое показалось ему необычным. Подросток решил взять насекомое с собой, чтобы продолжить дальнейшие исследования.

Вернувшись домой, Дэвис связался с Гардой Багусом Дамастрой, основателем Индонезийского форума богомолов и фазмидов, показав ему насекомое. Ученый воспользовался своими контактами и связями за границей, рассказав им о находке Дамаледо.

Специалисты пришли к выводу, что школьник нашел новый вид палочников, ранее неизвестный науке. Дэвис сообщил, что он и иностранные ученые выбрали для насекомого название Nesiophasma sobesonbaii в честь Собе Сонбая III, последнего правителя королевства Сонбай Бесар, которое сражалось с голландскими колониальными войсками на Тиморе на протяжении большей части XIX века.

Я горжусь тем, что мое хобби полезно для науки. Насекомых часто недооценивают», — прокомментировал Дамаледо.

Ранее в Азии был обнаружен новый вид «зубастых» ос-паразитов.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами