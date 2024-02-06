В Индонезии школьник обнаружил новый вид палочников

В Индонезии 14-летний школьник обнаружил новый вид палочников, пишет издание Mongabay. Это произошло во время его похода с отцом на острове Тимор.

В марте 2021 года Дэвис Мартин Дамаледо и его отец Дантье были в походе в восточной Индонезии, когда школьник наткнулся на существо, которое показалось ему необычным. Подросток решил взять насекомое с собой, чтобы продолжить дальнейшие исследования.

Вернувшись домой, Дэвис связался с Гардой Багусом Дамастрой, основателем Индонезийского форума богомолов и фазмидов, показав ему насекомое. Ученый воспользовался своими контактами и связями за границей, рассказав им о находке Дамаледо.

Специалисты пришли к выводу, что школьник нашел новый вид палочников, ранее неизвестный науке. Дэвис сообщил, что он и иностранные ученые выбрали для насекомого название Nesiophasma sobesonbaii в честь Собе Сонбая III, последнего правителя королевства Сонбай Бесар, которое сражалось с голландскими колониальными войсками на Тиморе на протяжении большей части XIX века.

Я горжусь тем, что мое хобби полезно для науки. Насекомых часто недооценивают», — прокомментировал Дамаледо.

Ранее в Азии был обнаружен новый вид «зубастых» ос-паразитов.