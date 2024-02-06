В Ленобласти воспитатели не заметили исчезновение ребенка во время прогулки

В Ленобласти ребенку пришлось самостоятельно добираться до детского сада после прогулки из-за того, что о нем забыли. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в частном детском саду в Мурино. На кадрах с места заметно, как воспитанник переходит дорогу, по которой ездят машины. После этого ребенок поднялся по лестнице к дверям и стоял там, пока ему не открыли.

На ситуацию обратила внимание местная жительница. Она позвонила в полицию.

По словам директора заведения, с детьми в этот день гуляла помощница воспитателя. После инцидента женщину уволили. Остальные педагоги получили выговор.

Ранее в Екатеринбурге ребенок рассек голову в детском саду, пока воспитатель одевала других детей на прогулку.