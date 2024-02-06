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Отставной полковник получил срок за попытку купить данные у сотрудника ФСБ

ФСБ: отставной полковник МВД получил два года за попытку купить секретные данные

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Ростове-на-Дону гарнизонный военный суд приговорил полковника полиции в отставке Владимира Василенко к двум годам лишения свободы. Об этом сообщает РАПСИ, ссылаясь на пресс-службу регионального управления ФСБ.

Суд признал мужчину виновным в том, что тот пытался дать взятку (ст. 291 УК РФ ). Наказание он будет отбывать в колонии общего режима, а также выплатит штраф в 300 тысяч рублей и не сможет занимать должности на госслужбе еще три года после отбытия срока.

Второй фигурант дела, военнослужащий Родион Голенков, получил наказание за посредничество в передаче денег в виде штрафа в 150 тысяч рублей.

В ФСБ уточнили, что в ноябре 2022 года был проведен оперативный эксперимент, в ходе которого военный пытался подкупить сотрудника спецслужбы. После его задержания был взят Василенко. Установлено, что мужчины хотели за деньги получить сведения из базы данных и информационных ресурсов ФСБ России.

6 февраля на Камчатке местному жителю, подозреваемому в государственной измене, было предъявлено обвинение.

Ранее лже-сотрудники ФСБ обманули советского генерала и его жену на 50 млн рублей.

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