Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Объединение профсоюзов IndustriALL внесли в список нежелательных организаций

Минюст дополнил список нежелательных организаций объединением IndustriALL

close
100%
Shutterstock/FOTODOM

Министерство юстиции России дополнило перечень нежелательных организаций тремя неправительственными структурами — из Японии, Украины и Швейцарии. Информация об этом появилось на сайте Минюста.

Обновленный список пополнили профсоюзное объединение IndustriALL (Швейцария), японский «Союз борьбы за возвращение Северных территорий» и украинский «Крымскотатарский Ресурсный Центр». Все они были включены в перечень по решению Генпрокуратуры РФ.

22 января депутат Государственной думы Андрей Луговой сообщил, что Генпрокуратура объявила «нежелательной» организацией «Антивоенный комитет России», созданный Михаилом Ходорковским (признан в РФ иностранным агентом). По мнению парламентария, организация была создана для совершения госпереворота в России. Депутат отметил, что за последние годы Ходорковский создал несколько подобных структур.

1 февраля «Антивоенный комитет России» был официально включен в перечень нежелательных организаций.

Ранее в РФ признали нежелательной структурой бывший студенческий журнал.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами