Объединение профсоюзов IndustriALL внесли в список нежелательных организаций

Министерство юстиции России дополнило перечень нежелательных организаций тремя неправительственными структурами — из Японии, Украины и Швейцарии. Информация об этом появилось на сайте Минюста.

Обновленный список пополнили профсоюзное объединение IndustriALL (Швейцария), японский «Союз борьбы за возвращение Северных территорий» и украинский «Крымскотатарский Ресурсный Центр». Все они были включены в перечень по решению Генпрокуратуры РФ.

22 января депутат Государственной думы Андрей Луговой сообщил, что Генпрокуратура объявила «нежелательной» организацией «Антивоенный комитет России», созданный Михаилом Ходорковским (признан в РФ иностранным агентом). По мнению парламентария, организация была создана для совершения госпереворота в России. Депутат отметил, что за последние годы Ходорковский создал несколько подобных структур.

1 февраля «Антивоенный комитет России» был официально включен в перечень нежелательных организаций.

Ранее в РФ признали нежелательной структурой бывший студенческий журнал.