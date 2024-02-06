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Москвичей предупредили о возвращении суровых январских морозов

Вильфанд: морозы до минус 24 градусов придут в Москву с пятницы

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Maxim Shemetov/Reuters

Рекордное похолодание придет в Московский регион в пятницу, 9 февраля. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «Интерфакс».

По прогнозу, температура воздуха днем не поднимется выше 14 градусов мороза, ночью столбики термометра опустятся до минус 24 градусов.

«Начиная с четверга произойдет резкое понижение температуры», — предупредил Вильфанд.

Он уточнил, что в ночь на четверг, 8 февраля, температура может понизиться уже до минус 10-13 градусов, по области — до минус 20. Днем температура прогнозируется около минус 10 градусов. особенно сильным похолодание будет в пятницу и субботу.

Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что столичный регион окажется в тылу циклона. Он принесет понижение температуры ночью в пятницу и субботу до минус 24 градусов, этот показатель ниже нормы для начала февраля.

«Начиная с пятницы — красивая, но суровая погода», — резюмировал Вильфанд.

До этого синоптик рассказал, что принесет москвичам циклон «Ольга».

Ранее российские ученые в Арктике зафиксировали миражи и белую радугу в один день.

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