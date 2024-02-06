Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Россиянина подозревают в том, что он два года насиловал троих дочерей

В Кемеровской области многодетного отца подозревают в насилии над дочерьми

close
100%
Depositphotos

Правоохранители подозревают жителя Кемеровской области в насилии над тремя детьми. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в поселке Северный. По версии правоохранителей, местный житель насиловал своих дочерей 14-17 лет в период с лета 2021 по октябрь 2023 года.

Известно, что в прошлом году мужчина стал на профилактический учет в ОПДН. Его супруга также находится на учете, с января 2024 года. О подробностях не сообщается.

По данным канала, всего в семье восемь детей. Помимо пострадавших девочек, есть пять мальчиков. Возраст этих членов семьи не указан.

До этого в Москве 14-летняя девочка забеременела предположительно от сожителя своей бабушки. Об этом ребенок рассказал педагогам, после чего учителя обратились к родителям. На данный момент подозреваемый задержан.

Ранее в Барнауле мужчину задержали за развращение падчерицы на глазах у ее матери.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами