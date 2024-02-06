Россиянина подозревают в том, что он два года насиловал троих дочерей

Правоохранители подозревают жителя Кемеровской области в насилии над тремя детьми. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в поселке Северный. По версии правоохранителей, местный житель насиловал своих дочерей 14-17 лет в период с лета 2021 по октябрь 2023 года.

Известно, что в прошлом году мужчина стал на профилактический учет в ОПДН. Его супруга также находится на учете, с января 2024 года. О подробностях не сообщается.

По данным канала, всего в семье восемь детей. Помимо пострадавших девочек, есть пять мальчиков. Возраст этих членов семьи не указан.

До этого в Москве 14-летняя девочка забеременела предположительно от сожителя своей бабушки. Об этом ребенок рассказал педагогам, после чего учителя обратились к родителям. На данный момент подозреваемый задержан.

Ранее в Барнауле мужчину задержали за развращение падчерицы на глазах у ее матери.