В США голодный голубь напал на женщину и попытался отобрать ее еду из McDonald's, пишет Mirror.

Женщина по имени Тэмми Тейлор была в Гонолулу, Гавайи, когда решила зайти пообедать в McDonald's вместе с дочерью. Получив заказ, женщина села за столик на улице, и в этот момент на нее налетел голубь, принявшийся клевать чужой бургер.

«Он был зациклен на моей еде и не понимал слово «нет», — вспоминает Тейлор.

Американка добавила, что после этого она и дочь ушли и попытались найти новое место для трапезы. Голубь же, по ее словам, нацелился на других людей с едой.

«Люди тоже ушли со своих мест, сказав ему «нет», — дополнила Тэмми.

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