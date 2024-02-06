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Голодный голубь напал на женщину и попытался отобрать ее еду из McDonald's

Mirror: в США голубь напал на женщину и хотел отобрать ее еду, купленную в McDonald's

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В США голодный голубь напал на женщину и попытался отобрать ее еду из McDonald's, пишет Mirror.

Женщина по имени Тэмми Тейлор была в Гонолулу, Гавайи, когда решила зайти пообедать в McDonald's вместе с дочерью. Получив заказ, женщина села за столик на улице, и в этот момент на нее налетел голубь, принявшийся клевать чужой бургер.

«Он был зациклен на моей еде и не понимал слово «нет», — вспоминает Тейлор.

Американка добавила, что после этого она и дочь ушли и попытались найти новое место для трапезы. Голубь же, по ее словам, нацелился на других людей с едой.

«Люди тоже ушли со своих мест, сказав ему «нет», — дополнила Тэмми.

Ранее стая чаек поселилась на крыше дома и нападает на семью британцев, подвергая опасности. Птицы, охраняющиеся законом, свили на их крыше гнездо и не собираются улетать.

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