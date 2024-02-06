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Челябинец предложил 13-летнему школьнику заработать и стал домогаться его

Ura.ru: в Челябинске мужчина предложил ребенку заработать и стал домогаться

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Depositphotos

В Челябинске мужчина предложил ребенку заработать, заманил его в машину и стал домогаться. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

По информации агентства, мужчина заманил 13-летнего мальчика в свой автомобиль, где совершил в его отношении развратные действия. После произошедшего ребенок рассказал о произошедшем родителям и взрослые обратились в полицию.

Благодаря тому, что мальчик запомнил номер машины, подозреваемого удалось оперативно задержать. Им оказался мужчина, который ранее был судим за причинение тяжкого вреда здоровью.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Мужчине грозит лишение свободы сроком от 12 до 20 лет.

Ранее в Карелии осудили иностранца, который приехал на заработки и надругался над девочкой.

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