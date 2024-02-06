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Экономист рассказал, столкнутся ли россияне с дефицитом бананов из-за мер по Эквадору

Экономист Завьялов: РФ не столкнется с дефицитом бананов из-за мер по Эквадору

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Россия не столкнется с дефицитом бананов из-за мер по Эквадору. Об этом заявил заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Завьялов, слова которого передает РИА Новости.

«Товара много, поставщиков — тоже. Транспортировка из Эквадора — порядка 25 дней, еще пять-семь дней бананы дозревают в камерах. До прилавков товар добирается около полутора месяцев. То есть в ближайшее время мы ничего не почувствуем», — сказал Завьялов.

Эксперт отметил, что Россия ограничила импорт на 30%, отказавшись от продукции 25% компаний-производителей.

2 февраля сообщалось, что Россельхознадзор обеспокоен ситуацией с поставками в Россию небезопасных бананов из Эквадора. Ведомство попросило эквадорскую сторону с 5 февраля приостановить сертификацию бананов для пяти экспортеров, нарушивших требования.

После этого Индия направила в Россию первую партию бананов в январе, объемы экспорта индийских бананов будут наращиваться.

Ранее специалисты назвали заболевания, при которых противопоказаны бананы.

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