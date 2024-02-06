Новосибирские врачи спасли девочку с ленточным червем в мозге

В Новосибирске врачи спасли пятилетнюю девочку с ленточным червем в мозге. Об это сообщает новосибирская Областная больница.

Сообщается, что ребенок поступил в больницу с жалобами на головные боли и признаками паралича руки и ноги. Медики диагностировали у пациентки десятисантиметровое новообразование в мозге — причиной его появления стал ленточный червь. Практически весь объем правого полушария девочки был занят кистой, которая сдавливала мозг.

Ребенка прооперировали, вмешательство прошло успешно. Сообщается, что после этого к девочке вернулась чувствительность. Однако врачи нашли кисты также в ее легких — на них попытаются воздействовать при помощи лекарств. Если медикаментозная терапия не сработает, ребенку потребуется еще одна операция.

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