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В Екатеринбурге десятки полицейских ушли в отставку

В Екатеринбурге около полусотни полицейских решили уволиться

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Shutterstock

В Екатеринбурге полицейские массово написали рапорты на увольнение. Об этом сообщает Е1 со ссылкой на источник.

По данным издания, за последние несколько недель МВД покинули около 50 сотрудников. Это стало антирекордом для региона.

Известно, что многие бывшие правоохранители находят работу в других местах, вне системы МВД.

В полиции прокомментировали сложившуюся ситуацию. По словам представителей МВД, большинство уволившихся кадров ушли из правоохранительных органов на пенсию по выслуге лет. Остальных перевели на другие должности, эти люди все еще остаются в полиции.

Ранее в Нижнем Новгороде сразу 12 воспитателей уволились из детского сада из-за конфликта с заведующей.

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