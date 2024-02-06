Двое детей покрылись бородавками после похода в бассейн в Челябинске

В Челябинске четырехлетний мальчик и его брат покрылись бородавками после похода в бассейн. Об этом сообщает kp.ru.

О произошедшем рассказала мать двоих детей. По словам женщины, вся семья регулярно посещает бассейн в одном из челябинских фитнес-центров. В один из дней она заметила на теле старшего сына бородавки, а спустя несколько дней ими покрылся и младший ребенок.

«Врач сказала, что это инфекционная бородавка, и спросила, не ходим ли мы в бассейн. И что наверняка именно там ее и подцепили. Теперь ребенок сидит дома на таблетках и мазях», — рассказала женщина.

Женщина обратилась за разъяснениями в администрацию фитнес-клуба, руководство сообщило, что вся вода проходит трехступенчатую систему очистки. Семья намерена обратиться с жалобой в Роспотребнадзор.

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