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В российском регионе из загоревшейся школы эвакуировались более 40 человек

В Коми более 40 человек эвакуировались из загоревшейся школы

В Коми из загоревшейся школы эвакуировались более 40 человек, включая детей. Об этом сообщает МЧС республики.

Инцидент произошел в селе Грива, сообщили в МЧС. Кровля учебного учреждения загорелась, и по сигналу пожарной сигнализации из здания эвакуировались 44 человека, включая 38 детей.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные подразделения, на данный момент пожар локализован. В тушении принимают участие 18 человек и 6 единиц техники.

По предварительным данным, в результате произошедшего никто не пострадал. Информации о причинах возгорания на данный момент не поступало, прочие обстоятельства инцидента не сообщаются.

Ранее в Чувашии учительница начальных классов подожгла школу по требованию аферистов.

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