Женщина нашла мужа на селфи, сделанном за несколько лет до их знакомства

Женщина из Малайзии нашла мужа на своем старом селфи, которые было сделано за несколько лет до их знакомства, пишет New York Post.

Как рассказала Дженн Чиа, она увидела мужа на снимке, сделанном в 2012 году, — примерно за 11 лет до их свадьбы. По словам женщины, кадр был сделан в театральном кафе, а в руках у нее был бокал вина.

«Меня все еще трясет, глядя на это», — поделилась эмоциями Дженн.

Что касается ее мужа, 33-летнего Джона Лидделла, то он стоял в очереди в кассу за билетами, когда случайно попал в объектив камеры.

«Мы были в одном месте и не знали о существовании друг друга», — удивляется Чиа.

Впрочем, Дженн добавила, что рада, что тогда не познакомилась с мужем. Она уверена, что в таком случае у них бы не получилось создать семью.

«Мы встретились в нужное время», — заключила женщина.

Ранее бортпроводница сфотографировалась с пассажиром, приняв его за Снупа Догга.