В Москве стартовала национальная выставка гражданской авиации Nais

С 2014 года национальная выставка гражданской авиации Nais сохраняет за собой статус престижной площадки для дискуссий представителей власти, экспертов и бизнеса. Об этом на открытии выставки в Москве заявил вице-премьер правительства России Андрей Белоусов, сообщает газета «Известия».

Отмечается, что посетителям Nais будут представлены оборудование и технологии для модернизации, а также развития аэропортовой инфраструктуры.

Белоусов отметил, что форум проходит в необычной обстановке. По его словам, с начала текущего десятилетия на российскую гражданскую авиацию пришлись одни из самых тяжелых испытаний за всю ее столетнюю историю. При этом он подчеркнул, что, несмотря на это, отмечен рост гражданских авиаперевозок.

Глава Минтранспорта России Виталий Савельев напомнил, что российские работники авиаотрасли не единожды доказывали, что могут добиваться поставленных задач в любых условиях. «Российские авиакомпании перевезли в 2023 году более 105 млн пассажиров, превысив план почти на 2,5 млн», — сказал он.

По его словам, пассажирами внутрироссийских направлений из этого числа стали 82,7 млн человек, а международных — 22,3 млн человек.

Отмечается, что экспозиция и программа Nais посвящена на инновации в сфере беспилотной авиации и беспилотных авиационных систем. В ходе выставки зарубежные компании представят на стендах, в частности, подавители дронов, метеорологические системы для обеспечения полетов на аэродроме, созданные в рамках программы импортозамещения, первую в РФ аэродромную прицепную продувочную машину.

Также в рамках мероприятия 6 февраля пройдет церемония награждения премий «Воздушные ворота России» и Skyway Service Awards, где буду награждены лучшие аэропорты и авиакомпании.

В свою очередь, 7 февраля наградят студентов и молодых ученых учебных заведений гражданской авиации, которые победили в конкурсе научно-исследовательских работ.