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На Украине появится возможность жениться онлайн

Киевский министр Федоров: на Украине появится услуга онлайн-браков

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Shutterstock

На Украине может появиться возможность заключения онлайн-браков. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, слова которого передает «Интерфакс-Украина».

«Планируем в ближайшее время запустить онлайн-брак. Можно будет просто жениться с помощью видео», — сказал Федоров, отметив, что такая возможность может появиться на украинском портале государственных услуг «Дия» в ближайшее время.

По его словам, это позволит жениться на расстоянии украинским военнослужащим.

6 февраля Михаил Федоров заявил, что на Украине не планируют выдавать повестки в армию в электронном виде.

4 февраля в работе украинского приложения государственных сервисов произошел сбой.

До этого бывший спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков предложил на месяц отправлять парламентариев на поле боя в рамках рабочей командировки.

Ранее в Верховной раде Украины оценили возможность мобилизации заключенных.

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