На Украине появится возможность жениться онлайн

На Украине может появиться возможность заключения онлайн-браков. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, слова которого передает «Интерфакс-Украина».
«Планируем в ближайшее время запустить онлайн-брак. Можно будет просто жениться с помощью видео», — сказал Федоров, отметив, что такая возможность может появиться на украинском портале государственных услуг «Дия» в ближайшее время.
По его словам, это позволит жениться на расстоянии украинским военнослужащим.
6 февраля Михаил Федоров заявил, что на Украине не планируют выдавать повестки в армию в электронном виде.
4 февраля в работе украинского приложения государственных сервисов произошел сбой.
До этого бывший спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков предложил на месяц отправлять парламентариев на поле боя в рамках рабочей командировки.
Ранее в Верховной раде Украины оценили возможность мобилизации заключенных.