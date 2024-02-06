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Пес разоблачил мужа-изменника, съев трусы его любовницы

kp.ru: в Новосибирске пес раскрыл измену мужа, съев нижнее белье любовницы

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Depositphotos

В Новосибирске лабрадор помог разоблачить неверного мужа, собака съела нижнее белье любовницы мужчины. Об этом сообщает kp.ru.

Лабрадор семейной пары из Новосибирска стал чувствовать себя плохо, собака была вялой и отказывалась от еды. Обеспокоенные супруги отвезли животное в ветеринарную клинику, медики обнаружили в желудке собаки инородное тело.

Потребовалось хирургическое вмешательство, из брюшной полости собаки извлекли женские стринги, белье не принадлежало хозяйке пса.

«Врачи радостно вынесли эту находку хозяевам, сказали, что суть недомогания было инородное тело в желудке. Там мужчина чуть под землю не провалился. Порой радостные события для нас, врачей, оказываются печальны для владельцев», — рассказал ветеринарный врач Андрей Багатов.

Ранее в Подмосковье нашли пропавшую собаку, которая полтора года жила в лесу.

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