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Автомобилист нарушил ПДД и обстрелял машину с ребенком после замечания водителя

В Анапе водитель обстрелял машину с ребенком после конфликта на дороге

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Depositphotos

В Анапе неизвестный нарушил ПДД и обстрелял машину с младенцем после того, как водитель сделал ему замечание. Об этом мать ребенка рассказала в локальном сообществе в Telegram.

По словам женщины, ее муж сделал замечание автомобилисту, который ехал по дороге с односторонним движением в обратном направлении. Незнакомец агрессивно отреагировал на логичную претензию.

«На замечание моего мужа он вытащил пистолет и стрельнул в нашу сторону. В нашей машине находился наш маленький ребенок. Муж успел чуть отъехать, и этот попал в заднее стекло нашей машины», — пояснила супруга автовладельца.

Мужчине удалось сделать снимок, на котором виден номер машины стрелка. Его жена попросила полицейских разыскать и наказать виновного. В пресс-службе ГУ МВД по городу инцидент пока не прокомментировали.

Ранее водитель маршрутки напал на беременную россиянку.

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