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Родителям посоветовали постепенно ограничивать время ребенка в смартфоне

Психолог Савкова: время ребенка в смартфоне следует ограничивать постепенно

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Depositphotos

Любые ограничения, в том числе касающиеся гаджетов, необходимо вводить для детей постепенно. В противном случае можно столкнуться с резким протестом и обидами. Такой совет в беседе с РИАМО дала педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра (ГППЦ) столичного департамента образования и науки Виктория Савкова.

Она подчеркнула, что телефон — это личная вещь, отбирая которую, родители нарушают личные границы ребенка и проявляют к нему неуважение.

«С другой стороны, родительские запреты — это важная часть воспитания детей. Важно ответить себе честно на вопрос о том, для чего вы хотите забрать телефон ребенка. Возможно, это нужно, чтобы ребенок не отвлекался от выполнения задания или меньше времени играл в онлайн-игры», — посоветовала психолог.

По ее словам, важно опираться не на запреты, а на точки личностного роста ребенка. К примеру: «хочу, чтобы мои дети чаще бывали на свежем воздухе и больше общались со сверстниками».

Она посоветовала озвучить проблему, вынести ее на обсуждение и вместе с ребенком договориться о том, какое количество времени он будет тратить на использование телефона в течение дня.

Ранее россиянам рассказали, можно ли спать рядом со смартфоном.

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